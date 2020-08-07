Фонд «Петербургская политика» назвал ключевые позитивные события июня в Тверской области

В мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за июнь вошли позитивные новости из Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул69» со ссылкой на данные фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

На первое место аналитики фонда поставили открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, которое состоялось 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны. За первую неделю мемориал посетили более 30 тысяч гостей – жители Верхневолжья, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстан, Киргизии.

«Принято решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом есть площадка для поисковых отрядов. Также разработаны программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», – сообщил Игорь Руденя.

Также среди самых важных событий Тверской области фонд «Петербургская политика» отметил закладку с участием губернатора Игоря Рудени первого камня на месте строительства Детской областной клинической больницы в Твери и подписание контракта с ГК «Ростех» на строительство больницы.

Позитивную повестку июня дополнило решение о снижении Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области ставок на свои основные кредитные продукты. Теперь для предпринимателей региона доступны льготные займы по ставке 4,5% по программам «Доверие», «Стандарт», «Приоритет».

Большой общественный резонанс вызвало утверждение губернатором Игорем Руденей порядка предоставления региональной выплаты на детей от 16 до 18 лет. Эта мера введена по инициативе главы региона для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тверская область – один из немногих регионов России, где осуществляется выплата на детей 16-18 лет. Она начала действовать с 1 июля 2020 года: 3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста, 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

Замыкает ТОП-5 тверских позитивных новостей июня, по версии фонда «Петербургская политика», получение футбольным клубом «Тверь» лицензии Российского футбольного союза. Созданный по инициативе губернатора Игоря Рудени тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.