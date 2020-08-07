127 спортсменов стали получателями ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области

В 2020 году 127 спортсменов Тверской области являются получателями ежемесячных стипендий Губернатора. Финансирование этого направления обсудили участники региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье гордится выдающимися спортсменами, которые принесли нашей стране славу великой спортивной державы, создали традиции побед на олимпиадах. Все вы своими достижениями, тренерской и общественной работой продолжаете спортивные традиции нашей страны», – отметил Игорь Руденя, поздравляя 23 июня с Международным Олимпийским днем профессиональных спортсменов и тренеров Верхневолжья.

Для поддержки профессионального спорта выплачиваются ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области спортсменам, а также спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2020 году данные выплаты предусмотрены для 127 человек. На эти цели из областного бюджета выделяют 10,3 млн рублей.

Ежегодно спортсменам Верхневолжья также назначается единовременное денежное вознаграждение за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. В 2020 году она предусмотрена для 304 человек. Размер выплат – от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград. В текущем году на эти цели заложено свыше 5,4 млн рублей областных средств.

Кроме того, на заседании Бюджетной комиссии рассмотрено обеспечение выплат призерам сурдлимпийских игр по итогам 2019 года. Они предусмотрены пяти спортсменам. Объем средств на эти цели – 12,5 млн рублей.

Региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.

В Тверской области предусмотрено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет. Такая доплата к пенсии в данный момент присуждена 14 профессионалам.

Тренерам и ветеранам спорта Тверской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в этом году также была оказана поддержка. 20 ветеранам спорта и 23 тренерам, воспитывающим в семьях трёх и более детей, оказана адресная материальная поддержка со стороны Олимпийского комитета России.

Пресс-служба Правительства Тверской области