В Тверской области усилена группировка сил и средств для ликвидации последствий непогоды

В Тверской области усилена группировка сил и средств энергетиков для оперативной ликвидации в Верхневолжье последствий непогоды 7 июля. По поручению Губернатора Игоря Рудени создан оперативный штаб, куда вошли руководители профильных ведомств Правительства региона, сотрудники МЧС, энергетики. Ситуация с восстановлением энергоснабжения на территориях, пострадавших накануне от стихии, находится на постоянном контроле главы региона.

В Тверскую область из других регионов дополнительно направлено 115 бригад энергетиков в составе 556 человек и 120 единиц техники для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ и ликвидации технологических сбоев.

Сейчас над устранением перебоев в электроснабжении работают 70 бригад. Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве 48 штук мощностью 30 кВт и выше.

Напомним, что вечером 7 июля в Тверской области прошел мощный атмосферный фронт с грозой, градом и сильным ветром, отдельные порывы которого достигали 15-20 м/с.

Отключения электроэнергии произошли в ряде населенных пунктов Калининского, Конаковского, Ржевского, Рамешковского, Лихославльского, Кимрского, Калязинского районов, Кашинского городского округа.

Специалисты «Россети Центр Тверьэнерго» незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Они ведутся при взаимодействии с региональными ведомствами, администрациями районов, территориальными сетевыми организациями, подразделениями МЧС.

Контакт-центр «Россети Центр» в круглосуточном режиме принимает обращения от граждан по вопросам отключения электричества. Бесплатный прямой номер – 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50 (для стационарных телефонов). Также информация принимается по телефону +7 915-369-69-69 в Telegram и Viber.

Помощь жителям региона оказывают сотрудники пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Тверской области. Организована работа по распилу упавших веток и вывозу их с дорог и дворов. В Твери работы велись на улицах Склизкова, Железнодорожников, Тургенева, Арсения Степанова, Академическая, Мичуринская, Пролетарская набережная. Помимо адресной помощи подразделения Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона убрали упавшие деревья и ветки с территорий социально значимых объектов.

По прогнозам региональных метеорологов грозовой фронт может продлиться и 8 июля с усилением ветра до 25-30 м/c. ГУ МЧС России по Тверской области и его подразделения переведены в режим повышенной готовности, на базе Центра управления в кризисных ситуациях создан межведомственный штаб.