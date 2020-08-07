ТОП-50 востребованных профессий и специальностей определён в Тверской области

В Тверской области в перечень наиболее востребованных на рынке труда вошло 12 профессий и 38 специальностей среднего профессионального образования. С учётом этого документа будет обеспечиваться приоритетная подготовка молодых специалистов. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Региональный перечень формировался на основе наиболее востребованных профессий и специальностей, утверждённых на федеральном уровне, запросов сфер «Здравоохранение» и «Образование», пожеланий бизнес-сообщества и крупных инвесторов, анализа перспективных специальностей на долгосрочную перспективу, сформированного Минэкономразвития региона.

Губернатор Игорь Руденя поручил расширить перечень профессиями и специалистами лесной отрасли и сельского хозяйства.

В перечень наиболее востребованных профессий и специальностей включены мастера отелочных строительных и декоративных работ, сварщики, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара и кондитеры, IT-специалисты различного профиля, специалисты по техобслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатации и ремонту сельхозтехники и оборудования, специалисты по управлению качеством продукции, процессов и услуг, а также специалисты гостиничного дела.

Среди профессий педагогического профиля повышенный спрос на специалистов дошкольного образования, учителей начальных классов, педагогов дополнительного и музыкального образования, физической культуры и ряд других. В здравоохранении наиболее востребованы лечебное, сестринское, медико-профилактическое дело, акушерство, лабораторная диагностика.

Специалисты по производству продуктов питания, изготовлению и обработке стекла и изделий из него, добычи и переработке полезных ископаемых и другие (всего 21 профессия и специальность) будут востребованы на рынке труда в Верхневолжье в среднесрочной перспективе.

Для подготовки мероприятий к введению в колледжах специальностей, обеспечивающих подготовку кадров для новейших предприятий, которые будут созданы в регионе, в перечень включены специальности на долгосрочную перспективу - это аддитивные технологии, организация и технология защиты информации, специальные машины и устройства, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Пресс-служба Правительства Тверской области