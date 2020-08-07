Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества. День семьи, любви и верности в нашей стране отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских. Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности в Тверской области пройдут праздничные мероприятия. В связи с эпидемиологической ситуацией они организованы в режиме онлайн.

В Твери праздничные программы разработали Дома культуры «Синтетик», «Затверецкий», поселка Литвинки, библиотека семейного чтения микрорайона «Южный», ДЦ «Мир», детская школа искусств № 1 им. М.П. Мусоргского и другие организации. Принять участие в конкурсе цифровых фотографий, семейных флешмобах, мастер-классе по изготовлению ромашки – символа праздника – и других мероприятиях можно будет в течение всего дня на официальных страницах досуговых учреждений в социальных сетях.

C 10 до 18 часов в группе «Молодежь Твери» и на странице Подростково-молодежного центра в социальной сети Вконтакте будут проходить акция «Тайное послание» (vk.com/molod_tver), челлендж «Дружим семьями» (vk.com/pmctver_altair) и конкурс рисунков «Семья вместе – душа на месте» (vk.com/pmctver_ogonek).

Подробный план мероприятий размещен на сайте tver.ru в разделе «Объявления».

Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака, как союза мужчины и женщины. Эти положения закреплены в обновленной Конституции РФ.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

В Верхневолжье с 1 июля стартовал прием заявлений на региональные выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно. Данная мера поддержки введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени и будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата. Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных семей – 3 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена семьям с детьми до 3 лет, гражданам с детьми, оставшимся без работы. Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Всего финансовую поддержку в Тверской области получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение школьной формы, транспортных средств, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области