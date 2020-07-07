Более 45 тысяч жителей Тверской области получили поддержку в рамках благотворительного марафона «Забота рядом»

В Тверской области в рамках участия во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на поддержку жителей страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции, помощь получили более 45 тысяч человек.

Высокую значимость акции, работы волонтеров, неравнодушных активистов неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя в одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

Региональный штаб акции начал работу в Тверской области в марте 2020 года. Одно из мероприятий акции – благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ, который был запущен Фондом городского развития «Фонд Твери» в апреле для оказания адресной помощи пожилым людям, многодетным семьям, одиноким мамам.

Участниками марафона стали многие тверские предприятия и организации. Благодаря их помощи были сформированы продуктовые наборы, которые волонтеры акции #МыВместе доставляли гражданам по Твери и другим муниципальным образованиям области.

При поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» исполнено 38 тыс. заявок для однократной помощи гражданам старше 65 лет. Около 230 заявок выполнено по обращениям на горячую линию людей в возрасте от 60 лет, в том числе по закупке лекарств, продуктов, помощи в оплате услуг ЖКХ.

Помощь волонтеров также получили семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие категории нуждающихся в поддержке граждан.

В общей сложности помощь оказана более 45 тысячам жителей Тверской области. На сайте заботарядом.рф собрано свыше 77 тыс. рублей пожертвований для помощи, к марафону присоединились 15 социально ответственных компаний, свыше 1000 добровольцев.

Отдельным направлением работы стал проект «Вам, родные» по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая добровольцы поздравляли пожилых людей с 75-летием Победы, вручали им подарки. Проектом охвачено около 700 ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области