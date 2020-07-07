В Тверской области дополнительно закупят оборудование для лесовосстановления и охраны лесов от пожаров

В Тверской области за счет экономии по итогам проведенных ранее конкурентных процедур дополнительно закупят 12 единиц техники для работ по лесовосстановлению и защиты лесов от пожаров. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 7 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Более 15,4 млн рублей направят на дополнительную закупку за счет экономии 11 единиц лесохозяйственной техники: пяти тракторов, трех сушилок, воздушно-гравитационного сепаратора для очистки семян хвойных пород, двух холодильных камер. Это оборудование будет использоваться в работе по лесовосстановлению.

Ранее для ЛПЦ-Тверьлес были приобретены два плуга, три трактора и другая техника, необходимая для восстановления лесов.

579,9 тыс. рублей, также сэкономленных по итогам конкурсов, направят на закупку квадроцикла, который будет задействован в работе по охране лесов от пожаров. В 2020 году «Тверьлес» уже оснащен лесопатрульными комплексами, противопожарными установками высокого давления, мотопомпами, автоцистернами и другой техникой – всего 20 единиц.

Работа по защите лесов от пожаров была отмечена Министром МЧС Евгением Зиничевым в ходе визита в июне 2020 года в Тверскую область.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», – сообщил тогда Губернатор Игорь Руденя.

Евгений Зиничев и Игорь Руденя провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов. Затем на координационном совещании обсудили готовность территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к тушению ландшафтных пожаров.

Напомним, что до 31 августа в Тверской области действует особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.

В Верхневолжье внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Для слежения на вышках сотовой связи установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Мониторинг обстановки проводится также при помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем.

Обустроено и прочищено более 5400 км минерализованных полос, что в полтора раза превышает изначально запланированные показатели. На входах в лесах установлены стенды, аншлаги и шлагбаумы.

Проводится обводнение торфяников. Начиная с 2014 года, всего обводнено более 11 тыс. га торфяных месторождений. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы будет составлять 225 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области