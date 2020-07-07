В Тверской области более 6 тысяч человек прошли профориентацию в Центре опережающей профессиональной подготовки

Более 3 тысяч детей и свыше 3 тысяч взрослых охвачены профориентационными мероприятиями Центра опережающей профессиональной подготовки, который был создан в 2019 году на базе Тверского политехнического колледжа в рамках национального проекта «Образование». Вопросы подготовк будущих специалистов рассмотрены 7 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – подготовка востребованных в экономике региона кадров должна вестись уже со школьной скамьи.

На площадке Центра опережающей профессиональной подготовки создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности. Всего это 10 мастерских, количество которых в 2020 году будет доведено до 15. В региональном Центре разработано 27 модулей для обучения, в текущем году их планируется расширить до 50.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для профессионального образования граждан.

Тверская область вошла в число 14 пилотных площадок страны, где созданы такие Центры. В Центральном Федеральном округе их всего 3, включая Верхневолжье.

Условия для профориентирования, практической отработки знаний создаются и в других образовательных учреждениях региона – Тверском педагогическом колледже, колледже им. А.Н. Коняева, колледже сервиса и туризма. Здесь организованы профильные мастерские, оснащенные учебно-лабораторным оборудованием по направлениям «Социальная сфера», «Информационно-коммуникационные технологии», «Искусство, дизайн и сфера услуг».

В Тверской области также продолжает работу ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций, открытый в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Его главные направления – обучение добровольцев, создание дискуссионных студенческих клубов, подготовка к участию в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

В 2019 году в Центре прошли обучение около 290 человек, в этом году их число планируется увеличить до 350. В связи с эпидемиологической ситуацией акцент сделан на мастер-классы в онлайн-формате, вебинары, онлайн-викторины.

Повышение компетенций предусмотрено для педагогов. В 2021 году стартуют программы регионального проекта «Учитель будущего» по повышению квалификации педагогов. За два года планируется создать 2 центра непрерывного повышения профессионального мастерства и центр оценки профмастерства педагогических работников.

Пресс-служба Правительства Тверской области