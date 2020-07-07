Более 7600 новых мест для дополнительного образования детей Тверской области планируется создать в 2020-2021 годах

В 2020-2021 годах планируется создать более 7660 новых мест в учреждениях дополнительного образования Тверской области. Охват детей от 5 до 18 лет развивающими программами к 2024 году планируется увеличить до 87,5 тысячи человек. Вопрос обсуждался 7 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время учреждения допобразования в регионе посещают свыше 79,9 тысячи детей. Образовательные программы реализуют 84 образовательные организации Верхневолжья.

В числе основных направлений допобразования – туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественное, естественнонаучное, техническое.

На заседании регионального Правительства шла речь о развитии детского технопарка «Кванториум».

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области планируется создать еще один «Кванториум», который станет филиалом действующего технопарка. Для популяризации технического творчества среди детей в малых городах и сельской местности работает мобильный «Кванториум». В 2020-2021 годах будет закуплено ещё 3 специальных автомобиля, что позволит расширить охват муниципалитетов и проводить занятия для ребят из 12 районов.

В мае тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге, который ежеквартально составляется Федеральным оператором сети детских технопарков.

Технопарки оценивались по качеству условий и результатам образовательного процесса, проведенным мероприятиям, успешности обучающихся «Кванториума» на региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях и ряду других критериев. За 2019 год в мероприятиях детского технопарка «Кванториум» приняли участие свыше 33 тысяч школьников Тверской области.

Детский технопарк «Кванториум» создан в Твери в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в регионе создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В прошлом году было распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Еще одно направление допобразования школьников реализует «IT-куб». В Центре цифрового образования детей «IT-куб» школьники Тверской области от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность. Проектом охвачено около 2 тысяч детей.

Игорь Руденя подчеркнул – важно продолжать его реализацию, внедрять этот формат в крупных городах Тверской области, в том числе Ржеве, Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области