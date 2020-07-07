В Тверской области вспоминают земляков - героев Чесменского сражения, 250-летие которого отмечается в России

7 июля отмечается День воинской славы России, который в этом году ознаменован 250-летием победы русского флота в Чесменском сражении. Решающую роль в Чесменском сражении сыграл удар брандера под командованием Дмитрия Ильина, уроженца Весьегонского уезда Тверской губернии (ныне Лесной район Тверской области).

Торжества в память о земляке, герое Чесмы, лейтенанте Дмитрии Ильине состоялись в Лесном районе 4 июля. Жителей и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году вместе с ежегодным праздником вы отмечаете знаменательный юбилей – 250-летие победы российского флота в Чесменском сражении. Исход легендарной битвы в 1770 году решил ваш земляк, лейтенант Дмитрий Ильин, чье имя навсегда вошло в ратную летопись Отечества», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Корабль Дмитрия Ильина смог под огнём противника подойти к флагману турецкого флота и поджечь его. Взрывы и пожары охватили весь турецкий флот, который был полностью уничтожен. Чесменское сражение, которое позволило победоносно завершить русско-турецкую войну, стало символом могущества России.

Имя Дмитрия Ильина увековечено в Георгиевском зале Московского Кремля. По указу Екатерины Великой Дмитрий Сергеевич Ильин был награжден орденом святого Георгия 4 степени.

Более 120 лет назад в Застижье был установлен памятник лейтенанту Ильину. В 2000 году именем Дмитрия Ильина назван корабль Черноморского флота, а в 2005 году – одна из улиц Твери.

Поздравление с 250-летием Чесменского сражения Губернатору Игорю Рудене и жителям региона направил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. Он отметил, что Севастополь тесно связан с историей и уроженцами тверского края, которые внесли значимый вклад в становление и развитие Черноморского флота.

«Севастопольцы чтят героев Чесменского сражения – уроженцев тверской земли. Это прославленный лейтенант Дмитрий Ильин, командир линейного корабля «Европа» капитан I ранга Федот Клокачев, главнокомандующий всеми военными силами русской армии и флота на Средиземноморье граф Алексей Орлов. В каждом музее Севастополя, в том числе в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике, размещены экспозиции о ваших земляках – защитниках нашего города», - подчеркнул в своем поздравлении Николай Мусиенко.

В настоящее время 12 улиц, набережных и площадей Севастополя названы в честь уроженцев тверского края – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. Нашим землякам в городе-герое установлено более 10 персональных памятников и мемориальных досок. Два учебных заведения Севастополя носят имена тверских деятелей: школа №26 имени Екатерины Бакуниной и педагогический колледж имени Петра Минькова.

К 250-летию победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в Тверской области приурочена онлайн-викторина «Чесменское сражение». Она состоялась 7 июля в режиме онлайн на платформе MyQuiz.

День Чесменского сражения ежегодно отмечался в Российской Империи. С 2012 года 7 июля является в Российской Федерации Днем воинской славы.

К юбилею Чесменского сражения на ГТРК «Тверь» подготовлен фильм «Наш лейтенант Ильин», увидеть в эфире его можно будет на телеканале «Россия 24» Тверь 10 июля в 17.30 и 21.00, а также 12 июля в 13.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области