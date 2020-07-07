Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 июля 2020 г.

В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса в три раза превысило число заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 2966 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 121507, в том числе за последние сутки их проведено 1264.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3909 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 857 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 86 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1318

Кимры 542

Конаковский район 352

Лихославльский район 235

Калининский район 225

Ржев 174

Вышневолоцкий городской округ 105

Торжок 94

Максатихинский район 80

Бологовский район 68

Андреапольский муниципальный округ 65

Кашинский городской округ 64

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Зубцовский район 55

Бежецкий район 46

Нелидовский городской округ 33

Старицкий район 32

Торопецкий район 32

Селижаровский район 27

Осташковский городской округ 26

Ржевский район 26

Торжокский район 24

Спировский район 20

Весьегонский муниципальный округ 21

Сонковский район 19

Калязинский район 18

Лесной муниципальный округ 17

Западнодвинский муниципальный округ 15

Кувшиновский район 11

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области