Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 июля 2020 г.

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В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса в три раза превысило число заболевших
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 2966 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 121507, в том числе за последние сутки их проведено 1264.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3909 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 857 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 86 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1318
Кимры 542
Конаковский район 352
Лихославльский район 235
Калининский район 225
Ржев 174
Вышневолоцкий городской округ 105
Торжок 94
Максатихинский район 80
Бологовский район 68
Андреапольский муниципальный округ 65
Кашинский городской округ 64
Кимрский район 62
Рамешковский район 62
Зубцовский район 55
Бежецкий район 46
Нелидовский городской округ 33
Старицкий район 32
Торопецкий район 32
Селижаровский район 27
Осташковский городской округ 26
Ржевский район 26
Торжокский район 24
Спировский район 20
Весьегонский муниципальный округ 21
Сонковский район 19
Калязинский район 18
Лесной муниципальный округ 17
Западнодвинский муниципальный округ 15
Кувшиновский район 11
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области