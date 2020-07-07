Более 170 экспонатов представлено в Берновском школьном музее Тверской области

В этом году краеведческий музей Берновской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина Старицкого района стал участником всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы». Проект был разработан к 75-летию Великой Победы.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволяет создавать единое пространство, участники которого могут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы, а также принимать участие в проектах и конкурсах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня в школьных музеях ведется большая патриотическая работа, стараниями педагогов и учеников хранится память об историческом прошлом Верхневолжья.

«Берновская средняя школа стала партнером Музея Победы менее полугода назад. Ее ученики уже присоединились к всероссийским онлайн «Урокам мужества», а сейчас готовят вместе с преподавателями свои проекты для акции #ДетиЗаМир75», – отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Музей в Берновской средней школе был основан в 1995 году. Там хранится 176 экспонатов, 72 из них – в разделе «Наш край в годы Великой Отечественной войны».

Первые экспонаты были найдены учениками школы во время полевых работ при уборке льна и картофеля на колхозных полях, в прилегающей лесополосе или во время пахоты. Позже вещи стали приносить местные жители. Гордость музея – суконный шлем или будёновка, найденная на чердаке одного из старых домов в Берново.

Ребята-активисты изучили историю этого головного убора и выяснили, что буденовка из школьного музея – модель 1927 года. Это можно было узнать по цвету сукна, размеру и расположению звезды.

Такие будёновки были распространены в начале 1940-х годов. Бои в районе Берново шли в октябре – декабре 1941 года, так что этот головной убор мог принадлежать кому-то из солдат, освобождавших населённый пункт.

Программа «Школьный музей Победы» реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/school-museum.

Пресс-служба Правительства Тверской области