Жители Верхневолжья: «Страна изменилась – изменилась и Конституция»

Почти 72% жителей Тверской области, принявших участие в общероссийском голосовании, одобрили изменения в Конституцию РФ. Свое решение они объясняют необходимостью соответствия Основного закона страны современным реалиям и вызовам.

Почетный гражданин Оленинского района Павел Образцов отметил, что в 1993 году, когда на всенародном голосовании была принята Конституция РФ, наша страна была на грани выживания.

«А сейчас страна изменилась – изменилась и Конституция. Тем более, какие обозначены в поправках ценности: и здравоохранение, и образование, и культура, и наш русский язык, на котором мы говорим! А для меня как представителя старшего поколения важно еще и то, что там прямым текстом говорится: пенсия будет постоянно повышаться, стабильно, раз в год. Поэтому я за здоровое процветающее государство, за нашу Россию», – сказал Павел Образцов.

Руководитель сельхозпроизводства в Вышневолоцком городском округе Сергей Яковлев подчеркивает значимость вступивших в законную силу изменений в Конституцию о суверенитете страны.

«Отныне любые действия, которые могут нарушить суверенитет государства, в том числе призывы к отчуждению части территории России, не пройдут. Очень важен и запрет должностным лицам иметь иностранное гражданство. Не секрет, есть такие политики, у которых большая часть жизненных интересов сосредоточена за границей. Понятно, что нет и не будет от них отдачи, пользы для россиян. Поэтому совершенно справедливо указание в Конституции, что депутаты, судьи, чиновники государственного и регионального уровня не должны иметь иностранного гражданства. Это вопрос не частного порядка, а верности Отчизне и ее интересам. Мы – россияне, а значит, должны быть патриотами своей земли», – считает Сергей Яковлев.

По мнению председателя культурно-исторического фонда «Каменский стан» (Рамешковский район) Владимира Подрядчикова, принятые поправки необходимы для сохранения нравственных ценностей и укрепления государства.

«Считаю очень важными принятые поправки в Основной закон страны. Это и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. В этом году наш фонд реализует проект «Память сердца. Экспозиция «Село прифронтовое», в том числе, с привлечением средств Фонда президентских грантов. Мы видим, как ребята-волонтеры интересуются историей своей страны, как открыты к знаниям и готовы к работе. Наш выбор – сохранение истории России, культурных традиций и семейных ценностей. На мой взгляд, именно за эти фундаментальные позиции выступили многие люди, приняв участие в голосовании и одобрив поправки в Конституцию», – отметил Владимир Подрядчиков.

Напомним, за поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области. С 25 июня по 1 июля в регионе работали 1155 участков для голосования.

В эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за гражданскую активность и ответственность.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в Общероссийском голосовании. Это была консолидированная позиция жителей Тверской области», – сказал глава региона.