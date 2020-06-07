Около 2 тысяч новых рабочих мест и 9 животноводческих комплексов создает в Тверской области ООО «Коралл»

Около 2 тысяч новых рабочих мест, 30 тыс. га введенных в оборот сельскохозяйственных земель, 30 млрд рублей инвестиций, более 2,2 млрд рублей налоговых отчислений – таковы показатели инвестиционного проекта, который с горизонтом до 2027 года реализует в Бежецком и Сонковском районах Тверской области ООО «Коралл». Ход его реализации обсудили 6 июля Губернатор Игорь Руденя и председатель Совета директоров ООО «Коралл» Алексей Смирнов на совещании в областном Правительстве.

«Это один из крупнейших проектов в сфере агропромышленного комплекса тверского региона, связанный с развитием животноводства. Не просто высокотехнологичный проект, а практически эталонный для АПК Российской Федерации. Наша задача – синхронизировать развитие проекта и необходимой инфраструктуры. Создание любого предприятия – это не только дело инвестора, но также областной и муниципальной властей. Самое важное – мы являемся одной командой, а показатели и успех инвестора – это показатели и успех всей области», – сказал Игорь Руденя.

Всего ООО «Коралл» вводит 9 животноводческих комплексов. Ряд объектов уже создан и работает, включая три свиноводческих комплекса, а также мясоперерабатывающий комплекс и комбикормовый завод. Объем вложений на этом этапе составил более 18,5 млрд рублей. Создано порядка 1200 рабочих мест.

Планируются к строительству и вводу в эксплуатацию еще 6 шесть свиноводческих комплексов, селекционно-генетический центр, расширение цеха по производству комбикормов до 300 тыс. тонн в год, расширение холодильных камер и создание новых цехов мясоперерабатывающего комплекса.

Ввод всех запланированных 9 свиноводческих комплексов обеспечит законченный производственный цикл на 1,2 млн свиней в год.

Участники совещания обсудили развитие инфраструктуры, необходимой для реализации намеченных инвестором планов. Всего предполагается привести в порядок около 50 км дорог, построить свыше 9 км электросетей, более 7 км газопроводов. Это позволит существенно улучшить инфраструктуру Бежецкого и Сонковского районов в целом.

Так, в транспортной схеме грузовых и пассажирских перевозок агрокомплекса ООО «Коралл» планируется задействовать 14 автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ряд дорожных объектов уже включен в областную программу ремонта дорожной сети на 2020-2022 годы. Также регион рассчитывает на получение федеральной поддержки по этому направлению.

Компания «Коралл» взяла на себя социальные обязательства – строительство современного спортивного комплекса в Бежецке и школы верховой езды в Бежецком районе. Кроме того, при поддержке области в ближайшие два года в Бежецке планируется открыть плавательный бассейн.

ООО «Коралл» – один из крупнейших производителей свинины в России. Сейчас поголовье свиней ООО «Коралл» составляет порядка 336 тыс. голов. В 2019 г. доля «Коралла» в общем объёме производства мяса свиней в Тверской области составила 41,8 %.

На данный момент в сфере АПК Тверской области реализуются или планируются к реализации 21 инвестпроект с объёмом вложений более 62 млрд рублей и созданием более 4 тыс. рабочих мест. На сельское хозяйство региона приходится 43% от общего объёма притока инвестиций.

Пресс-служба Правительства Тверской области