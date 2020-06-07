Добровольцы Тверской области разработали проект, направленный на повышение безопасности в сельских школах

В Тверской области одним из победителей четвертьфинала регионального этапа конкурса «Доброволец России – 2020» стал проект «Центр мобильной безопасности». Он направлен на популяризацию культуры безопасности в школах и учреждениях дополнительного образования детей, преимущественно находящихся в малых городах и в сельской местности. В рамках реализации проекта будет создан центр мобильных инициатив, который сможет выполнять функции выездной обучающей платформы.

«Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Центр мобильной безопасности» – проект руководителя клуба «Азимут» Тверского государственного технического университета Алексея Орлова. Он одержал победу в номинации «Смелые сердцем».

«Доброволец России» – конкурс добровольческих проектов, направленных на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.

В Тверской области в четвертьфинале регионального этапа всероссийского конкурса были представлены проекты от молодых людей со всех районов Верхневолжья.

Защита проектов прошла в дистанционном формате. Их оценивали эксперты в сфере добровольчества. Параллельно с региональным этапом состоялась заочная оценка проектов федеральными экспертами.

По итогам двух оценок были выявлены участники, которые пройдут в полуфинал и будут презентовать свои проекты в рамках окружного добровольческого форума.

В полуфинале участников ждет очная защита проектов. Победитель конкурса будет определен осенью, по результатам народного голосования.

Пресс-служба Правительства Тверской области