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Добровольцы Тверской области разработали проект, направленный на повышение безопасности в сельских школах
В Тверской области одним из победителей четвертьфинала регионального этапа конкурса «Доброволец России – 2020» стал проект «Центр мобильной безопасности». Он направлен на популяризацию культуры безопасности в школах и учреждениях дополнительного образования детей, преимущественно находящихся в малых городах и в сельской местности. В рамках реализации проекта будет создан центр мобильных инициатив, который сможет выполнять функции выездной обучающей платформы.
«Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.
«Центр мобильной безопасности» – проект руководителя клуба «Азимут» Тверского государственного технического университета Алексея Орлова. Он одержал победу в номинации «Смелые сердцем».
«Доброволец России» – конкурс добровольческих проектов, направленных на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.
В Тверской области в четвертьфинале регионального этапа всероссийского конкурса были представлены проекты от молодых людей со всех районов Верхневолжья.
Защита проектов прошла в дистанционном формате. Их оценивали эксперты в сфере добровольчества. Параллельно с региональным этапом состоялась заочная оценка проектов федеральными экспертами.
По итогам двух оценок были выявлены участники, которые пройдут в полуфинал и будут презентовать свои проекты в рамках окружного добровольческого форума.
В полуфинале участников ждет очная защита проектов. Победитель конкурса будет определен осенью, по результатам народного голосования.
Пресс-служба Правительства Тверской области