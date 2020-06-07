На заседании Правительства Тверской области рассмотрят реализацию в регионе нацпроекта «Образование»

Реализация национального проекта «Образование» в Тверской области будет рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 7 июля проведёт Губернатор Игорь Руденя.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Твери в микрорайоне «Радужный» по национальному проекту «Образование» возводится школа на 1224 места. Общий объём финансирования проекта – более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. Общеобразовательное учреждение будет построено по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне «Брусилово», который начал работу в 2020 году.

Всего в Верхневолжье реализуется семь региональных составляющих национального проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность».

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы поддержки предприятий агропромышленного комплекса и туристической индустрии.

Пресс-служба Правительства Тверской области