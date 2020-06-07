В тверском регионе продолжается ремонт здания областного ЗАГСа

В новом здании Дворца бракосочетания Тверской области ведется капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к проведению отделочных работ, в том числе восстановлению лепнины. Открытие Дворца запланировано в 2020 году. В первый же день работы ЗАГСа здесь планируется начать проводить регистрации заключения брака жителей Твери и Тверской области.

Об открытии ЗАГСа в 2020 году сообщил Губернатор Игорь Руденя в мае на одном из прямых эфиров телеканала «Россия 24» Тверь.

«В этом году наш ЗАГС готовится к открытию. Определено место – это наш бывший автовокзал, историческое здание. Планируем там также обеспечить доступность для маломобильных людей», – сказал Игорь Руденя.

На первом этаже Дворца бракосочетания расположен центральный вестибюль, три зала торжественной регистрации заключения брака, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов.

Наличие трех залов позволит проводить одновременно несколько торжественных регистраций и, таким образом, даст возможность максимальному числу будущих семейных пар заключить брак в качественно новой торжественной обстановке.

Левое крыло здания Дворца бракосочетания, где размещается один из трех залов торжественной регистрации, приспособлено в том числе для маломобильных граждан.

На втором этаже здания разместится четвертый зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали «За любовь и верность» и другие мероприятия.

На втором и третьем этажах гражданам будут предоставляться государственные услуги, оказываемые органами ЗАГС. Это регистрация актов гражданского состояния, выдача повторных документов, оказание международной помощи и легализация документов (кроме регистрации смерти, которая производится отдельно по другому адресу), что позволит повысить качество и доступность государственных услуг, сократить сроки их предоставления населению Тверской области.

Помимо ремонта здания ЗАГСа будет приведена в порядок прилегающая территория – отремонтированы тротуары и гранитная отмостка здания, благоустроена площадь.

Пресс-служба Правительства Тверской области