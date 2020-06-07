Золотые медалисты Тверской области получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы

В 2020 году выпускники школ, награждённые медалью «За особые успехи в учении», имеют возможность получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы с конкурсным отбором на бюджетные места.

В случае если несколько абитуриентов набрали одинаковое итоговое количество баллов при поступлении в вуз, преимущество при зачислении отдается медалисту.

26 июня Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи провёл встречу с золотыми медалистами Верхневолжья.

«В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. Тверская область гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот «золотой стандарт», который вы уже задали в своей жизни», - обратился к выпускникам во время встречи Игорь Руденя.

Всего в этом году в тверском регионе золотой медали удостоены 719 выпускников из всех муниципалитетов Тверской области. Это на 214 человек больше, чем в 2019-м году. Имена каждого будут занесены в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области