В Тверской области ЕГЭ по русскому языку сдает 5492 выпускника

6 июля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Отдельное внимание было уделено проведению единого государственного экзамена на территории Тверской области. Очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и продлится по 25 июля.

6 и 7 июля проходит ЕГЭ по русскому языку. Этот предмет сдают 5492 человека. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена разделена на два дня.

Игорь Руденя отметил, что для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров.

Кроме того, проводится дезинфекция помещений. Губернатор Игорь Руденя поручил привлекать к этой работе сотрудников МЧС.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история. Один выпускник Верхневолжья сдает ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области сдают ЕГЭ 25 человек из других регионов страны, которые находились в регионе в период ограничительных мер.

Общее количество участников единого госэкзамена в регионе составляет более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Пресс-служба Правительства Тверской области