Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности

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В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийской акции и признаться в любви к своей семье.
Для этого на всероссийской платформе стенапризнаний.рф необходимо заполнить форму «Написать признание» и загрузить семейное фото.
Все послания будут опубликованы на всероссийском ресурсе. Акция проводится до 20 июля 2020 года.
Каждая семья получит сертификат участника мероприятия.
Пресс-служба Правительства Тверской области