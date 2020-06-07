Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности

posted by Максим Малахов on пн, 07/06/2020 - 12:28

 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийской акции и признаться в любви к своей семье.

Для этого на всероссийской платформе стенапризнаний.рф необходимо  заполнить форму «Написать признание» и загрузить семейное фото.

Все послания будут опубликованы на всероссийском ресурсе. Акция проводится до 20 июля 2020 года.

Каждая семья получит сертификат участника мероприятия.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области