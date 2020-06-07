Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийской акции и признаться в любви к своей семье.

Для этого на всероссийской платформе стенапризнаний.рф необходимо заполнить форму «Написать признание» и загрузить семейное фото.

Все послания будут опубликованы на всероссийском ресурсе. Акция проводится до 20 июля 2020 года.

Каждая семья получит сертификат участника мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области