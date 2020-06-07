В Тверской области проведено более 120 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 12 человек. Всего 2854 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 120243, в том числе за последние сутки их проведено 152.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3873 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 936 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 83 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1307

Кимры 542

Конаковский район 345

Лихославльский район 235

Калининский район 223

Ржев 174

Вышневолоцкий городской округ 99

Торжок 93

Максатихинский район 80

Бологовский район 68

Андреапольский муниципальный округ 65

Кашинский городской округ 64

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Зубцовский район 55

Бежецкий район 46

Нелидовский городской округ 32

Старицкий район 32

Торопецкий район 31

Селижаровский район 27

Осташковский городской округ 26

Ржевский район 26

Торжокский район 22

Спировский район 20

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 19

Калязинский район 18

Лесной муниципальный округ 17

Западнодвинский муниципальный округ 14

Кувшиновский район 11

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 8

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Фировский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области