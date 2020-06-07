Господдержка льноводства увеличена в Тверской области

В 2020 году объем государственной поддержки хозяйств Тверской области на возмещение затрат на проведение агротехнологических работ по посеву льна-долгунца увеличена на 3,6 млн рублей и составила 59 млн рублей. На возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно из регионального бюджета направят 60,8 млн рублей.

В 2020 году благодаря увеличению поддержки посевные площади льна-долгунца в Тверской области составили 5,8 тыс. га. Наибольшие площади сосредоточены в Бежецком, Калязинском и Торжокском районах.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура дляВерхневолжья. Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области с 20% до 50%были увеличены ставки субсидии на возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную технику для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством и первичной переработкой льна-долгунца.

При поддержке области специализированную льняную технику приобрели ООО «Пасечник» Торжокского района (3 самоходных оборачивателя лент) и ООО «Тверская АПК» Бежецкого района (4 прямоточных льнотеребилки, 5 пресс-подборщиков для лент).

Льняной комплекс Тверской области располагает богатым производственным и научным потенциалом. В регионе планируется создание научно-образовательного центра по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсына развитие льноводства – стратегического направления агропромышленного комплекса региона.

Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитиеминновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданиемновыхэнергоэффективныхматериалов, внедрением наукоемкогооборудования для уборки льна и приготовления льнотресты.

В настоящее время Министерством сельского региона и другими областными ведомствамитакже ведется подготовка пилотного проекта по созданию машинно-тракторной станции для оказания агротехнологических услуг, в том числе для льноводческих предприятий.

В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского Дня льняного поля. Ведущие эксперты страны, представители органов госвласти обсудили вопросы экспорта продукции, поддержки производителей, подготовки специалистов, внедрения инноваций. Также одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом по созданию современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области