Победителей конкурса «Атом рядом» пригласят в турне по атомным городам России

Госкорпорация «Росатом» объявило конкурс видеороликов о применении ядерной энергии в повседневной жизни «Атом рядом». Событие приурочено к 75-летию российской атомной отрасли, которое отмечается в этом году. На конкурс приглашаются активные жители Верхневолжья, интересующиеся этой темой.

Конкурс «Атом рядом» стартует 6 июля и продлится до 3 августа. Участвовать в нем могут все, кому исполнилось 18 лет. В своих видеоработах конкурсанты должны рассказать, как в современном мире используется атом и как переход на ядерную энергию двигает прогресс и помогает сохранить окружающую среду.

Выбор победителей состоится с 4 по 14 августа. Он будет проводиться в 2 этапа: открытым зрительским голосованием и решением экспертного совета. Результаты будут объявлены 20 августа.

Авторы лучших видеороликов отправятся в турне по атомным городам России, 25 из них примут участие в создании фильма об атомной отрасли. Лидеры конкурса получат возможность принять участие в форуме World Atom Week в 2022 году.

Свой вклад в производство атомной энергии вносит Калининская АЭС, расположенная в Удомле Тверской области. За первые шесть месяцев 2020 года энергоблоки КАЭС выработали 13,69 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 107,8%.

Пресс-служба Правительства Тверской области