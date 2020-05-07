В Тверской области добровольные пожарные команды получат спецтехнику

Для укомплектования подразделений добровольной пожарной охраны двум населённым пунктам Верхневолжья будет передана спецтехника. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По одной пожарной автоцистерне поступят в Нерльское сельское поселение Калязинского района и в Гришинское сельское поселение Оленинского района.

Добровольная пожарная охрана – часть выстроенной в регионе системной работы по предотвращению лесных пожаров.

При помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем проводится дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях.

Проводится обводнение торфяников. Начиная с 2014 года, всего обводнено более 11 тыс. га торфяных месторождений. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

Эта работа в регионе отмечена Министром МЧС России Евгением Зиничевым во время визита в Тверскую область 8 июня 2020 года. Глава ведомства и Губернатор Игорь Руденя провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов, вопросы, связанные с готовностью территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к действиям по тушению ландшафтных пожаров обсуждались на координационном совещании.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», – отметил 8 июня Игорь Руденя.

В регионе обустроено и прочищено более 5400 км минерализованных полос. На входах в лесах установлены стенды, аншлаги и шлагбаумы.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы будет составлять 225 единиц.

К тушению лесных пожаров может быть привлечено свыше 1800 человек и 921 единица техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области