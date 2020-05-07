Юных жителейТверской области приглашают к участию в конкурсе декоративно-прикладного творчества по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Светофорова наука».

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период и приурочено ко дню образования организатора конкурса – благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.Заявки и творческие работы принимаютсяс 15июля по 15августа 2020 года на электронный адресkonkurs@fond-edykina.ru.

Подробности на сайте http://new.fond-edykina.ru.

Конкурс проводится дляповышенияинтереса детей к безопасному поведению на дорогах в летний период, привлечения внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.

Пресс-служба Правительства Тверской области