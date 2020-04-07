В Тверской области до 31 августа продлен противопожарный режим

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В Тверской области противопожарный режим продлен до 31 августа 2020 года. Соответствующее постановление подписал Губернатор Игорь Руденя.
Особый противопожарный режим был установлен в Тверской области с 1 апреля. В мае Губернатор Игорь Руденя принял решение о продлении в регионе особого противопожарного режима до 1 июля.
При этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава отметил, что будет обеспечена возможность посещения лесов гражданами, в частности, для сбора ягод.
В рамках особого противопожарного режима с 4 июля по 31 августа предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.
Для профилактики пожаров, обеспечения безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.
Пресс-служба Правительства Тверской области