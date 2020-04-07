В Тверской области после коронавируса выздоровели 2805 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 119345, в том числе за последние сутки их проведено 943.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3795 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 913 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 77 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1290
Кимры 542
Конаковский район 336
Лихославльский район 234
Калининский район 212
Ржев 167
Вышневолоцкий городской округ 98
Торжок 87
Максатихинский район 77
Кашинский городской округ 64
Кимрский район 62
Рамешковский район 62
Андреапольский муниципальный округ 64
Бологовский район 60
Зубцовский район 51
Бежецкий район 46
Нелидовский городской округ 32
Торопецкий район 31
Старицкий район 30
Селижаровский район 26
Осташковский городской округ 26
Ржевский район 25
Спировский район 20
Торжокский район 21
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 19
Калязинский район 17
Лесной муниципальный округ 16
Западнодвинский муниципальный округ 13
Кувшиновский район 11
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 4
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области