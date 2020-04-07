В Тверской области после коронавируса выздоровели 2805 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 119345, в том числе за последние сутки их проведено 943.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3795 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 913 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 77 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1290

Кимры 542

Конаковский район 336

Лихославльский район 234

Калининский район 212

Ржев 167

Вышневолоцкий городской округ 98

Торжок 87

Максатихинский район 77

Кашинский городской округ 64

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Андреапольский муниципальный округ 64

Бологовский район 60

Зубцовский район 51

Бежецкий район 46

Нелидовский городской округ 32

Торопецкий район 31

Старицкий район 30

Селижаровский район 26

Осташковский городской округ 26

Ржевский район 25

Спировский район 20

Торжокский район 21

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 19

Калязинский район 17

Лесной муниципальный округ 16

Западнодвинский муниципальный округ 13

Кувшиновский район 11

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 4

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области