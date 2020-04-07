В Тверской области подвели итоги регионального конкурса детского творчества «Сказка о папе»

Определены победители областного конкурса детского творчества «Сказка о папе» в жанре литературного произведения. Проведение конкурса было приурочено к Дню отца, который отмечался 21 июня. Организаторами выступили Министерство демографической и семейной политики региона, Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям.

Работы принимались по двум темам: сказка-фантазия «Каким я буду папой?» - для детей из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тверской области, а также сказка «Мой папа» - для детей из многодетных, неполных и замещающих семей.

В состав жюри вошли члены Тверского содружества писателей, литературного объединения «Рассветная звонница», Содружества литераторов Верхневолжья, лауреаты поэтического конкурса «Посадская лира».

В возрастной категории от 7 до 11 лет первое место заняла Валерия Федорова (9 лет, Нелидовский городской округ), второе место – Елизавета Смирнова (9 лет, Оленинский район), третье место - Анастасия Львова (7 лет, Конаковский район).

В категории от 12 до 17 лет лучшей признана работа Ангелины Комогоровой (17 лет, Кимры). Второе место занял Артем Лазарев (12 лет, Весьегонский район), третье – Сергей Малижонок (13 лет, Нелидовский городской округ).

Пресс-служба Правительства Тверской области