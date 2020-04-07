В Лесном районе чтут память о герое Чесменского сражения лейтенанте Дмитрии Ильине

4 июля – День Лесного района Тверской области. Традиционно к нему приурочено чествование земляка, лейтенанта Дмитрия Ильина – героя Чесмы. 7 июля 2020 года в России отметят 250-летие победы русского флота в Чесменском сражении. Жителей и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Исход легендарной битвы в 1770 году решил ваш земляк, лейтенант Дмитрий Ильин, чье имя навсегда вошло в ратную летопись Отечества. Уважение к истории, к традициям предков помогает вам в работе по развитию муниципалитета. Уверен, что опираясь на богатый потенциал своего края, вы и впредь будете успешно трудиться на благо Лесного района», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Корабль Дмитрия Ильина смог под огнём противника подойти к флагману турецкого флота и поджечь его. Взрывы и пожары охватили весь турецкий флот, который был полностью уничтожен. Чесменское сражение, которое позволило победоносно завершить русско-турецкую войну, стало символом могущества России.

В Лесном районе по случаю знаменательной даты 4 июля в церкви Александра Невского в селе Алексейково состоялась панихида по русским морякам, погибшим в морских сражениях.

Торжества продолжатся в деревне Застижье, где установлен памятник герою. С 13:30 до 15:00 краеведческий музей Лесной средней школы приглашает всех желающих на экскурсию «Прославленный земляк Д.С.Ильин».

С 14:00 до 15:00 в Лесной районной центральной библиотеке пройдёт книжно-иллюстрированная выставка и онлайн-викторина «Чесма лейтенанта Ильина».

День Чесменского сражения ежегодно отмечался в Российской Империи. С 2012 года 7 июля является в Российской Федерации Днем воинской славы.

Имя Дмитрия Ильина увековечено в Георгиевском зале Московского Кремля. По указу Екатерины Великой Дмитрий Сергеевич Ильин был награжден орденом святого Георгия 4 степени.

Более 120 лет назад в Застижье был установлен памятник лейтенанту Ильину. В 2000 году именем Дмитрия Ильина назван корабль Черноморского флота, а в 2005 году – одна из улиц Твери.

Героями Чесменского сражения также были уроженец Бежецкого уезда, генерал-аншеф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский и кашинский дворянин, капитан 1-го ранга Пётр Фёдорович Бешенцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области