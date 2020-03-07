Новые компьютерные томографы начнут работать в Кимрской, Ржевской, Калининской, Вышневолоцкой ЦРБ и других больницах Верхневолжья

В Тверской области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе, которое 3 июля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: несмотря на позитивные тенденции важно поддерживать высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения к противостоянию пандемии новой коронавирусной инфекции.

- Количество заболевших в тверском регионе на протяжении последних трёх недель снижается. С 12 июня еженедельно снижение составляет порядка 20 %. Если с 8 по 14 июня было зафиксировано 595 случаев COVID-2019, то с 15 по 21 июня – 484 случая, с 22 июня по 28 июня – 390 случаев. На 35,8 % снизилась и динамика регистрации внебольничных пневмоний.

- В регионе постепенно сокращается число пациентов в инфекционных госпиталях. Фиксируется снижение поступления заболевших коронавирусной инфекцией, рост числа выздоровевших. Всего в регионе создано более 2000 коек, из них в настоящее время свободно 1011 – более 50%.

- В рамках профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции приобретены компьютерные томографы. Два КТ запущены в работу в Ржевской ЦРБ. Установлен КТ в Кимрской центральной районной больнице. Здесь ведутся ремонтные работы по устройству входной группы. В Калининской ЦРБ запуск томографа запланирован в ближайшее время. Там также идет создание входной группы.

- В июле начнут работу КТ в Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6. Еще один аппарат будет поставлен осенью в клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также на заседании штаба обсуждалась установка КТ в Конаковской ЦРБ.

- В регион поставлено более 170 аппаратов искусственной вентиляции легких. Запланирована поставка еще 10 ИВЛ. Кроме того, в июне было закуплено и установлено 180 многофункциональных кроватей. Также продолжены закупки бронхоскопов, аппаратов УЗИ, увлажнителей кислорода, дефибрилляторов, мониторов и другой медицинской техники.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 118402, в том числе за последние сутки их проведено 1772.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3753 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 968 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 74 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области