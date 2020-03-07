В Тверской области с соблюдением санитарных требований начался этап очной сдачи Единого государственного экзамена

3 июля в Тверской области начался этап очной сдачи Единого государственного экзамена, который продлится до 25 июля. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участникам единого государственного экзамена выдают защитные маски, перчатки, антисептики. Кроме того, предусмотрена дезинфекция помещений, обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Санитарные требования соблюдаются при доставке участников в пункты сдачи ЕГЭ из других населённых пунктов.

Общее количество участников единого госэкзамена в регионе составляет более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60 единиц.

Основной период ЕГЭ в этом году начался с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого протестированы все экзаменационные процедуры, 3 июля стартовал очный этап.

3 июля проходят госэкзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ в этом году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы.

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.

К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный период ЕГЭ 2020 года сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не приняли участие в экзаменах в дни основного периода.

Пресс-служба Правительства Тверской области