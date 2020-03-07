Александр Бутузов: «Итоги голосования в Тверской области объективно отражают настроения и позицию жителей региона»

Общественная палата Тверской области на пресс-конференции 3 июля подвела итоги общественного наблюдения за общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Бутузов сообщил журналистам, что за ходом голосования наблюдали 6113 наблюдателей. Это самовыдвиженцы (493 человека) и представители 39 общественных объединений организаций. Основу корпуса наблюдателей – 3614 человек – составили делегаты региональных отделений партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Некоммерческие организации направили следить за голосованием 2006 своих представителей.

«Благодаря такому массовому гражданскому контролю можно с уверенностью сказать: голосование за поправки в Основной закон страны в тверском регионе прошли спокойно и безопасно, с соблюдением всех рекомендованных санитарных норм, а итоговый результат объективно отражает настроения и позицию наших земляков», – отметил Александр Бутузов.

Ситуационный центр палаты в течение недели поддерживал связь с общественными наблюдателями во всех муниципальных образованиях области, принимал обращения граждан. Принято и рассмотрено 346 телефонных звонков, 12 заявлений, актов и постановлений, поступивших от наблюдателей, председателей избирательных комиссий, расположенных на территории нашей области, а также 9 сообщений, опубликованных на Карте нарушений движения «Голос», которые, в подавляющем большинстве, имели признаки анонимности и безадресности, что затрудняло их проверку.

Все сигналы о нарушениях проверялись наблюдателями на конкретных участках, в том числе членами региональной мобильной группы, Общественной палаты, Уполномоченным по правам человека в Тверской области, которые выезжали на участки, встречались с наблюдателями, получали пояснения от членов избирательных комиссий, делали фото- и видеофиксацию.

По словам Александра Бутузова, абсолютное большинство обращений – это просьбы жителей разъяснить информацию о сроках, формах и месте голосования.

«Особенно часто затруднения возникали у людей старшего поколения. В первые два дня голосования много вопросов возникало о законности мобильного голосования. Как и все новое, это настораживало людей. Потом удобство этой новой формы голосования было оценено земляками, и они просили помочь им с информацией, где можно проголосовать ближе к месту жительства», – сказал Александр Бутузов.

Он также подчеркнул, что за время голосования в Общественную палату региона не поступило ни одного сигнала об административном принуждении голосовать за поправки. Наблюдателями не было зафиксировано нарушений и при голосовании на предприятиях.

Особое внимание уделялось процедурам открытия и закрытия участков для голосования. В итоге сообщений о нарушениях целостности сейф-пакетов, в которые в конце каждого дня запечатывались бюллетени, не поступило.

Александр Бутузов также отметил, что отмечались единичные случаи претензий к работе общественных наблюдателей. Один из них в Твери был отозван с участка для голосования, остальным даны разъяснения о правах и полномочиях.

«Подавляющее большинство наблюдателей заслуживают слов искренней благодарности. Они обеспечили охрану общественных интересов, легитимность результата голосования в нашей области», – резюмировал председатель Общественной палаты.

В пресс-конференции также приняли участи Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, заместитель секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Парамонов, член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов и член Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России Нана Антонова.

По мнению Надежды Егоровой, организаторам и участникам общественного наблюдения удалось скоординировать работу по защите избирательных прав граждан.

«Созданная региональная мобильная группа дала возможность совместно очень оперативно действовать в сложных ситуациях. Нарушений не было», – сказала Надежда Егорова.

В качестве примера она привела проверку сигналов о голосовании во дворах многоквартирных домов и разъяснения заявителям по поводу законности организации такой формы волеизъявления граждан.

Большой, достаточно сложной в текущих условиях работой назвал деятельность общественных наблюдателей заместитель секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Парамонов.

«Процесс голосования организован качественно, он абсолютно открыт, прозрачен и легитимен. Россия продемонстрировала, что мы можем быть еще сильнее. И Тверская область в этом смысле не отстала от всей страны», – сказал Павел Парамонов, отметив, что результаты голосования показывают обращение граждан к своим внутренним ценностям, желание их защищать, отстаивать и развивать.

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов акцентировал внимание на хорошей подготовке общественных наблюдателей.

«Все стандарты работы общественных наблюдателей четко прописаны в предоставленной им памятке и блокноте наблюдателя. Мы хотим, чтобы пул наблюдателей расширялся, чтобы социально активные граждане принимали участие в обеспечении законности процедур волеизъявления. Готовы продолжить методическую работу в этом направлении», – сказал Герман Кичатов.

«В прошлом году на конференции конституционалистов отмечалось, что 30% граждан, не знает, когда отмечается День конституции. После общероссийского голосования, уверена, люди узнают не только дату, но и само содержание, значение Конституции – акта, который регламентирует все сферы нашей жизни», – считает Нана Антонова, подчеркнув уникальность прошедшего плебисцита.

По ее словам, институт наблюдателей позволил обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса. А присутствие на участках для голосования представителей Ассоциации юристов России сделало процесс наблюдения более профессиональным.

Напомним, за поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области. С 25 июня по 1 июля в регионе работали 1155 участков для голосования. Кроме того, жители региона могли голосовать на работе, дома, на придомовых территориях.

Сегодня, 3 июля, Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». В соответствии с документом, одобренные населением поправки в Основной закон страны вступают в силу с 4 июля.

Общественная палата Тверской области