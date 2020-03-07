В Тверской области пройдет онлайн-викторина «Чесменское сражение»

7 июля будет отмечаться День воинской славы России - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. К этой дате в Тверской области приурочена онлайн-викторина «Чесменское сражение».

Викторина пройдет в режиме онлайн на платформе MyQuiz в 12.00.К участию приглашаются жители тверского региона любой возрастной категории. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке https://myquiz.ru/i/091860, указав своё имя и место проживания. Рекомендуется зарегистрироваться за 15 минут до начала викторины.

Каждому участнику будет выдан онлайн-сертификат. Для этого необходимо заполнить Google форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4GB8YUwaD.

Итоги онлайн-викторины будут опубликованы на портале Smenaplus, а также в официальной группе ВКонтакте. Победитель получит памятный приз.

День Чесменского сражения ежегодно отмечался в Российской Империи. С 2012 года 7 июля является в Российской Федерации Днем воинской славы.

Решающую роль в Чесменском сражении сыграл удар брандера под командованием Дмитрия Ильина, уроженца Весьегонского уезда Тверской губернии (ныне Лесной район Тверской области).

Более 120 лет назад в селе Застижье был установлен памятник лейтенанту Ильину. В 2000 году именем Дмитрия Ильина назван корабль Черноморского флота, а в 2005 году – одна из улиц Твери.

Подготовка к этой дате стала одной из тем встречи Губернатора Игоря Рудени с главой Лесного муниципального округа Татьяной Кудрявцевой, которая прошла в мае 2020 года.

Главой региона была поставлена задача уделить особое внимание приведению в порядок объектов, связанных с героическим прошлым страны.

В рамках подготовки к празднику в Застижье было проведено благоустройство территории памятника Дмитрию Ильину. Заменена плитка на дорожке и ступенях, ведущих к монументу, построена новая эстрада. Силами местных жителей проведены субботники, выполнено озеленение территории.

Также в этом году поддержку по линии развития туристической сферы получил проект администрации Лесного района по модернизации школьного краеведческого музея, экспозиция которого посвящена историческим событиям.Реализация проекта позволит популяризировать туристский маршрут «Подвиг лейтенанта Ильина», в который включено посещение «Комнаты морской славы», расположенной в музее.

Имя Дмитрия Ильина увековечено в Георгиевском зале Московского Кремля. По указу Екатерины Великой Дмитрий Сергеевич Ильин был награжден орденом святого Георгия 4 степени.

Героями Чесменского сражения также были уроженец Бежецкого уезда, генерал-аншеф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский и кашинский дворянин, капитан 1-го ранга Пётр Фёдорович Бешенцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области