В Тверской области прорабатывается внедрение новой модели пассажирских перевозокв нескольких муниципалитетах

Развитие новой модели пассажирских перевозок на территории муниципальных образований Тверской области обсуждалось на совещании,которое 3 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, внедрение второго этапа новой модели пассажирских перевозок в районах должно происходить с учётом запроса населения, перспектив развития муниципалитетов.

В частности, рассмотрены дорожные карты по внедрению новой транспортной модели на территориях Ржева и Ржевского района, Старицкого района.

В этих муниципалитетах проанализирован пассажиропоток и существующая маршрутная сеть, внесены предложения по оптимизации маршрутов, структуре автобусного парка, представлены экономические показатели.

Также, как было отмечено на совещании, в настоящее время, работа по этому направлению проводится в Торжке, Вышневолоцком городском округе, Кимрах и Конаково.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы, связанные с развитием трамвайного сообщения в городе Твери.

Новая транспортная модель начала действовать в Тверской области 3 февраля 2020 года. С этого времени автобусами перевезено более 9,3 миллиона пассажиров.

В тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» принял на работу более 860 водителей. Все они получают полный социальный пакет, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование и корпоративный транспорт.В июле на работу выйдут еще около 120 человек, прошедших обучение по программе для водителей категории Д.

В Твери и Калининском районе точность следования общественного транспорта достигла 97%. Такой высокий результат стал возможен благодаря укомплектованному штату и исправному состоянию подвижного состава. В настоящее время во всех районах города автобусы начинают свою работу в 4:45-5:00 и заканчивают движение после 0:00.

Во всех автобусах в Твери и Калининском районе действует как наличная, так и безналичная оплата проезда – наиболее популярная среди пассажиров. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты «Волга» или банковской картой МИР, Visa или MasterCard (стоимость одной поездки по городу составит 25 рублей). Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области или с помощью приложения «Волга» и QR-кода.

В сложившейся эпидемиологической ситуации гражданам рекомендовано оплачивать проезд с помощью безналичной оплаты. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на транспорте ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию. Ведется строгий контроль за состоянием здоровья водителей автобусов. Все они обеспечены обеззараживающим средством для рук, средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. С начала ее внедрения общее число обращений составило свыше 68 тысяч. В июне количество звонков, по сравнению с маем 2020 года, сократилось на 16%.

Пресс-служба Правительства Тверской области