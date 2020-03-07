В Тверской области в летний период трудоустроят не менее 3500 подростков

Не менее 3500 подростков планируется трудоустроить в Тверской области в летний период 2020 года. Для работодателей, предоставляющих рабочие места, вводятся дополнительные меры поддержки за счет регионального бюджета. Порядок предоставления субсидий таким организациям принят на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 3 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях», - считает Игорь Руденя.

Работодателям, которые возьмут на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивается субсидия в размере 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости – 1500 рублей. Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.

На реализацию этих мероприятий из областного бюджета выделяется 16,6 млн рублей.

Традиционно в Тверской области в летний период подростки трудятся на производствах, обеспечивают благоустройство и озеленение территорий, задействованы в сезонных сельскохозяйственных работах, приводят в порядок воинские захоронения, выполняют другие виды работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области