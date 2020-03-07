Активисты проекта «Город чистых стен» в Твери ликвидируют несогласованные граффити и нелегальную рекламу

В Тверской области реализован проект «Город чистых стен», который был поддержан на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в 2019 году. Его главная цель – очистить Тверь от несогласованных граффити и нелегальной рекламы.

Губернатор Игорь Руденя считает – такие инициативы являются важным вкладом в реализацию социально значимых проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий.

Проект «Город чистых стен» инициирован активистами Молодежного правительства Тверской области. Конкретные результаты реализации жители Твери увидели уже в июне текущего года. Всего за месяц было ликвидировано более 150 объектов – несогласованные граффити и нелегальная реклама в разных районах города.

Правительство Тверской области активно поддерживает начинания молодежи в реализации социально значимых проектов, которые потом направляются на федеральные конкурсы. Так в 2020 году в заочном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц выиграли 12 представителей Верхневолжья, которые получили федеральную поддержку в размере более 20 млн рублей. Средства направлены на инициативы в сфере патриотического воспитания, развитие молодежных СМИ, организацию образовательных и спортивных мероприятий.

В Тверской области некоммерческим организациям также оказывается грантовая поддержка. Кроме того, НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций стали победителями первого и второго конкурсов Фонда, который выделил средства на реализацию проектов по охране здоровья граждан и пропаганде активного образа жизни, экологическому просвещению, поддержке социально незащищенных категорий граждан, реализации мероприятий в области культуры, сохранения исторической памяти.

Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области