Около 12 тысяч человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату в первые дни после открытия

1 и 2 июля Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области посетили порядка 12 тысяч человек. Это жители Верхневолжья, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстан.

Мемориал был открыт 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, фронтовики.

По мнению Игоря Рудени, открытие Ржевского мемориала Советскому солдату – это историческое событие, одно из главных мероприятий международного уровня в честь 75-летия Великой Победы. Это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Кроме того, каждый желающий может найти информацию об участниках боёв, своих родных, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Сейчас база содержит около 200 тысяч записей и постоянно пополняется новыми данными.

2 июля в прямом эфире «России 24» Тверь Губернатор сообщил, что запланировано дальнейшее развитие территории у мемориала.

«Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом также есть площадка для поисковых отрядов. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», - сообщил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области также планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

По оценкам института военной истории в битве участвовало 7 миллионов человек. Общие потери Красной Армии в боях на плацдарме составили свыше 2 миллионов человек.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области