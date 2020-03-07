В Тверской области более 2700 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 118402, в том числе за последние сутки их проведено 1772.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3753 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 968 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 74 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1280

Кимры 539

Конаковский район 332

Лихославльский район 234

Калининский район 210

Ржев 164

Вышневолоцкий городской округ 97

Торжок 84

Максатихинский район 77

Кашинский городской округ 63

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Андреапольский муниципальный округ 62

Бологовский район 56

Зубцовский район 48

Бежецкий район 45

Нелидовский городской округ 31

Торопецкий район 31

Старицкий район 30

Селижаровский район 26

Осташковский городской округ 26

Ржевский район 25

Спировский район 20

Торжокский район 20

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 18

Калязинский район 17

Лесной муниципальный округ 16

Западнодвинский муниципальный округ 13

Кувшиновский район 11

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 2

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области