В Тверской области более 2700 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 118402, в том числе за последние сутки их проведено 1772.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3753 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 968 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 74 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1280
Кимры 539
Конаковский район 332
Лихославльский район 234
Калининский район 210
Ржев 164
Вышневолоцкий городской округ 97
Торжок 84
Максатихинский район 77
Кашинский городской округ 63
Кимрский район 62
Рамешковский район 62
Андреапольский муниципальный округ 62
Бологовский район 56
Зубцовский район 48
Бежецкий район 45
Нелидовский городской округ 31
Торопецкий район 31
Старицкий район 30
Селижаровский район 26
Осташковский городской округ 26
Ржевский район 25
Спировский район 20
Торжокский район 20
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 18
Калязинский район 17
Лесной муниципальный округ 16
Западнодвинский муниципальный округ 13
Кувшиновский район 11
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 2
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области