3 июля – День ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны

государственной инспекции

безопасности дорожного движения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Работа Госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной – количество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно повышается интенсивность дорожного движения. От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, ответственность и культура водителей и пешеходов. Неся нелегкую службу днем и ночью и проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм, вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на улицах района, строгого соблюдения правил дорожного движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. Уверены, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей. Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу! Желаем вам здоровья и благополучия, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.

С уважением депутат ЗС Тверской

области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин.

