8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества.

День семьи, любви и верности в нашей стране отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских. Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская.

Сегодня мы чтим и бережно храним традиции нашей страны. Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака как союза мужчины и женщины.

Желаю всем жителям Верхневолжья семейного счастья, любви, радости и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности.

Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И. Дородных, глава Конаковского района

О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.