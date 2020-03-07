8 июля – День семьи, любви и верности

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Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества.
День семьи, любви и верности в нашей стране отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских. Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская.
Сегодня мы чтим и бережно храним традиции нашей страны. Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака как союза мужчины и женщины.
Желаю всем жителям Верхневолжья семейного счастья, любви, радости и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые жители Конаковского района!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.
В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
Д.И. Дородных, глава Конаковского района
О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.