ГОЛОСОВАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ

С 25 июня по 1 июля на избирательных участках Конаковского района проходило общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Ежедневно, как в предварительные, так и в основной день голосования 1 июля, можно было отдать свой голос с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, жители Конаковского района могли воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Непосредственно в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, 1 июля 2020 года, на территории Конаковского района для граждан при соблюдении всех мер профилактики коронавируса были открыты 465 избирательных участков.

В пятницу, 26 июня, на своих избирательных участках проголосовал глава Конаковского района Олег Лобановский (на снимке) и секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин.

Утром в день сдачи номера в печать стали известны предварительные итоги голосования. Согласно предварительным данным на сайте избиркома Тверской области www.tver.izbirkom.ru, в голосовании приняли участие 54,94 процента жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки избирателей). Из них за поправки в Конституцию РФ свои голоса отдали 71,87 процента, против – 27,21 процента. В Конаковском районе «за» проголосовали 72,85 процента, «против» - 26,18 процента. При общем числе бюллетеней 68 426 шт. избирателям было выдано 38 224 шт., явка составила 55,86 процента избирателей.