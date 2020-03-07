МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«УЕЗД КУЗНЕЦОВых»

Интереснейшая выставка с таким названием организована в фойе районного ДК «Современник».

Экспозиция выставки представляет историю района, рассказывает о людях, благодаря которым славится наша земля, раскрывает перспективы развития территории, показывает всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков. В экспозиции выставки – ценнейшие экспонаты из частных коллекций, представляющие быт нашей малой родины в прошлом, фотоэкспозиция проекта «Конаково. Век двадцатый». Выставка работает ежедневно.

РОВЕСНИКИ РАЙОНА В ИЮЛЕ

В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района, людей с большим жизненным опытом, чье детство пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, социальной сфере. Желаем вам хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только хорошие вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с вами будут близкие люди и друзья.

Совет ветеранов

Конаковского района.

1 июля – Матвеева Федосья Ивановна, Шиков Сергей Александрович, п. Редкино.

6 июля – Романенкова Роза Владимировна, г. Конаково.

8 июля – Белова Серафима Федоровна, Городенское с/п.

9 июля – Томашова Мария Дмитриевна, г. Конаково.

12 июля – Сидоренко Тамара Кирилловна, г. Конаково.

29 июля – Михайлова Надежда Павловна, п. Редкино.

31 июля – Алферова Прасковья Кузьминична, Вахонинское с/п.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ



Как мы уже сообщали, в Конаковском районе женщинам - ветеранам Великой Отечественной войны подарили квартиры. Благотворительность в юбилейный год Победы традиционно проявляет строительный холдинг «Эко-Тепло» и его президент Юрий Ефимович ШЕЛЯПИН. Сертификаты и все документы на 16 квартир в новом 14-этажном доме «Белый аист» в городе Конаково на ул. Учебной были вручены самим ветеранам и их представителям, которые приехали не только из нашего района, но и из Тверской и Московской областей и даже из Бурятии. Церемония вручения состоялась 26 июня в ресторане загородного поселка «Ольгино».

В торжественном мероприятии передачи документов на жилье приняли участие Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека, Надежда Егорова - уполномоченный по правам человека в Тверской области РФ, представители Совета Федерации, Государственной думы, правительства Тверской области, Тверской городской думы, Совета женщин России, духовенства, СМИ, общественности. Конаковский район представляли глава района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Дмитрий Щурин.

Юрий Шеляпин - известный меценат, заслуженный строитель СССР, почетный строитель РСФСР, президент холдинга «Эко-Тепло», в честь празднования 75-летия Победы организовал торжественное мероприятие для женщин, принявших участие в Великой Отечественной войне. Юрий Ефимович родился 9 февраля 1936 года в Москве. С детских лет воспитал в себе привычку к труду и дисциплине. Эти качества он несёт через всю жизнь: упорство при поступлении в вуз, трудолюбие в выполнении работы любой сложности, жёсткая дисциплина в руководстве большим коллективом. Его главный девиз как руководителя: «Если хочешь сделать хорошо – сделай сам!».

- Участие женщин в Великой Отечественной войне до этого момента оставалось без особого внимания. В этом году я решил отблагодарить именно наших женщин за вклад в дело Победы. Моя посильная помощь заключается в улучшении жилищных условий наших женщин-ветеранов. Я дарю им квартиры в новом 14-этажном жилом доме. Дом расположен в прекрасном районе города Конаково, где в шаговой доступности больница, вокзалы и магазины», - прокомментировал Юрий Ефимович.

О ЖИЗНИ МЕЦЕНАТА

Юрий Ефимович окончил Московский строительный институт, факультет «Отопление и вентиляция». В системе строительства стал работать с 1962 года и работает всю жизнь. А в целом Юрий Ефимович работал в трех местах: до института на заводе, затем в тресте «Промвентиляция» и потом в тресте «МосТепло-Энерго». За эти годы он принимал участие в строительстве Байконура, объектов Олимпиады-80, онкологического научного центра на Каширке, института им. Курчатова, зданий СЭВ, здания ЦК КПСС и других объектов; участвовал в реконструкции Мавзолея и зданий Кремля. Всё, чем занимался и занимается Юрий Ефимович, сдаётся в срок и досрочно, качественно и высокопрофессионально. В каждый проект он вкладывает часть своей души и сердца.

А еще Юрий Ефимович любящий и любимый муж, отец и дед, который увековечил имя своих трёх самых любимых женщин: супруги, дочери и внучки на карте России и построил в Конаковском районе современный привлекательный посёлок, названный в честь них – Ольгино. В 1956 году Юрий Ефимович стал чемпионом России по академической гребле. А в 1957 году в Москве проходил фестиваль молодежи и студентов, и он встретил свою звезду – Ольгу Ростиславовну, потрясающе красивую и строгую девочку. Он сказал сам себе: «Эта девочка будет моей женой, и я проживу с ней 100 лет и ни разу ее не обижу».

Еще подростком он помогал нуждающимся как мог, например, пилил и колол дрова. Для сверстников был верным другом, а для малышей – защитником. Не мог терпеть несправедливость, в неравных драках всегда вставал на сторону слабых. Так и зародилось в нём желание помогать и сострадать. Юрий Ефимович занимается благотворительностью много лет. Например, все его сотрудники получили квартиры либо бесплатно, либо по беспроцентной ссуде. Несколько лет назад Юрий Ефимович передал шесть квартир молодым ученым Российской Академии наук. На средства компании в деревне Вахонино отремонтирована сельская библиотека, построены спортивные площадки, спортзал, дорога, проложен газ, водопровод, перенесена от жилых домов ЛЭП. Обустроена церковь в женской колонии в Костромской области. Материальную помощь получили 12 детских и сиротских домов. А Юрий Ефимович помогает восстанавливать храмы, строит церкви.

Вот только самые крупные проекты, которые он реализовал: восстановление Крестовоздвиженской церкви и часовни в селе Свёрдлово Конаковского района, оказание материальной помощи храму Живоначальной Троицы патриаршего подворья в усадьбе Свиблово, духовной академии в Сергиевом Посаде, строительство храма «Сорока Севастийских мучеников» в городе Конаково.

Важным благотворительным шагом была закладка камня в основание первой церкви и дальнейшее строительство в честь Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла по программе Владимира Иосифовича Ресина, возведение 200 православных храмов в Москве, на Дубровке, рядом с печально известным Театральным центром «Норд-Ост». Неслучайно именно Юрию Ефимовичу Шеляпину было поручено построить очередной храм православной церкви. В строительство святыни Юрий Шеляпин вложил собственные средства. Протоиерей храма отец Владимир Макеев подчеркивает, что для Юрия Шеляпина поставить храм на Дубровке – огромная честь. И по сей день Юрий Ефимович оказывает помощь тем, кто в ней нуждается.



О ЖЕНЩИНАХ ВЕТЕРАНАХ

Вот имена женщин-ветеранов, ставших обладательницами новеньких квартир в одном из лучших домов города Конаково по улице Учебная, 1.

Бессонова Зоя Ивановна.

Зоя Ивановна родилась 28 февраля 1920 года. Имеет награды: орден Отечественной войны, медаль «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейные медали. Воинское звание – ефрейтор. Воевала в составе 23-го полка 1-й зенитно-полевой дивизии. В действующей армии с 1942 по 1945 год. Была ранена. Инвалид войны II группы. После войны работала заведующей детским садом.

Булатова Александра Павловна.

Александра Павловна родилась 6 сентября 1925 года в деревне Кузино Фировского района Калининской области. Имеет награды: медаль «За победу над Германией», знак «Победитель соцсоревнования», медаль «Ветеран труда», орден Отечественной войны II степени, медали 30, 40, 50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, медаль им. Жукова. С юных лет, учась в средней школе, работала в колхозе. Когда началась война, копала окопы, работала на лесозаготовках. 13 сентября 1943 года Александру Павловну вызвали в военкомат и направили вольнонаемной в 22 действующую армию 2-го Прибалтийского фронта. Она работала в прачотряде, на вещевом, продовольственном и санитарном складах. С армией прошла путь Рогозино - Великие Луки - Невель - Латвия. Победу встретила в Румынии. Сейчас Александра Павловна на пенсии, живет с семьей дочери, активна, принимает посильное участие в работе совета ветеранов района, награждена знаком «За заслуги перед муниципальным округом Раменки».

Кошкина Анна Ивановна.

Анна Павловна родилась 28 января 1928 года. Когда началась война, ей было 13 лет. Отец работал на лесопилке, был отдан приказ охранять лесопилку и ни в коем случае не пропустить врага и не дать ему ее уничтожить. Из личных воспоминаний: «В то время бой шёл в Дмитровой Горе и в Ручьях, мы всей семьей, я, мама и отец работали на лесопилке, пилили дрова для солдат. Работа была настолько тяжелая, что после дня работы и таскания бревен иногда даже руки не могла поднять. На лесопилке делали шпалы для железной дороги, ведь раньше здесь была узкоколейка. Все отходы пускали на дрова для солдат, ведь было очень холодно, отвозили дрова в школы. Но в промежутках между работой сажали картошку вокруг лесопилки, использовали каждый клочок». В настоящее время Александра Павловна живёт в городе Конаково.

Новокрещенных Любовь Алексеевна.

Любовь Алексеевна родилась 10 мая 1928 года в селе Моисеево Уваровского района Тамбовской области. Имеет награды: знак «Отличник народного просвещения» от министра просвещения РСФСР, при выходе на пенсию Любовь Алексеевна была награждена медалью «Ветеран труда». Во время войны училась в Ржаксинском педагогическом училище Тамбовской области. Студентки училища, и с ними Любовь Алексеевна постоянно помогали в госпитале ухаживать за ранеными, а в период сбора урожая ездили на поля собирать свеклу. После окончания педучилища в 1946 году пятерых девушек, в том числе и Любовь Алексеевну, отправили в Бурятию для трудоустройства в школах в качестве учителей младших классов. Так в Бурятии Любовь Алексеевна и встретила свою судьбу – Ивана Николаевича Новокрещенных. Осенью 1946 года начался их совместный жизненный путь. 3 июня 1950 года Любовь Алексеевна и Иван Николаевич вступили в официальный брак и отметят в этом году 70-летие брачного союза. Вся трудовая биография Любови Алексеевны связана с педагогической деятельностью. С 1946 года до выхода на пенсию она проработала учительницей начальных классов Бичурской сельской школы Республики Бурятия. В настоящее время проживает в Москве на съёмной квартире.

Путивцева Анна Сергеевна.

Анна Сергеевна родилась 14 мая 1922 года в Москве. Имеет награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», значок «Отличник санитарной службы», юбилейные медали, 14 раз за годы войны приказами Верховного Главнокомандующего Сталина Анне Сергеевне объявляли благодарность.

Окончив школу, Анна поступила на курсы медицинских сестер при Филатовской больнице, училась 2 года, а затем поступила работать в Боткинскую больницу – сначала санитаркой, а затем медицинской сестрой. Закончив обучение в 1942 году, она решила идти добровольно на фронт, ей едва исполнилось 20 лет. Её зачислили в 42-ю дивизию 49-й армии Западного фронта. Из личных воспоминаний: «Помогать раненым приходилось в полевых условиях, под бомбежками нести на себе по снегу, воде. И всегда было одно желание - спасти, помочь. Слова «потерпи миленький» произносились много раз на дню. Через всю Белоруссию прошла с медсанбатом». Медицинской сестрой в составе Западного, а потом 2-го Белорусского фронта она прошла всю Россию, Польшу и закончила войну в Германии в г. Нойиштрелице. В 1947 году Анна Сергеевна, уже вместе с мужем Николаем и сыном, вернулись в СССР – на родину мужа в Белгородскую область. С 1986 года супруги проживали в Конаковском районе. В 1992 году Анна Сергеевна похоронила мужа и в настоящее время проживает в селе Селихово.

Рубцова Раиса Николаевна.

Раиса Николаевна родилась в 1929 году в деревне Шуклово Вахонинского сельского поселения. Из личных воспоминаний: «Помню, как в 1941 году рыли окопы, к зиме передовая подходила к деревне, и «катюши» строчили прямо через нашу деревню. Бомбардировщики летали. В Мокшино бомба упала через дом, а у нас в доме волной раму выбило. В 14 лет бороновали на быках. Лошадей и тракторов не было. Зерно сортировали, веялки руками крутили. Очень трудно было. В колхозе работали до 1945 года, когда война кончилась, пошла работать на фабрику. Замуж вышла в 1947 году. Был голод. Ни картошки, ни хлеба. Будущий муж был «гол как сокол», только одежда в чём пришёл. Прошел всю войну, имел награды». В 1961 году переехали в Завидово, работала на птицефабрике. С 1966 года до пенсии работала в КХ «Шошинский». У Раисы Николаевны трое детей, трое внуков, 5 правнуков и правнучка. Живёт в деревне Первомайск Вахонинского сельского поселения Конаковского района.

Семёнова Дарья Григорьевна.

Дарья Григорьевна родилась 20 марта 1924 года на хуторе Паскивка Полтавской области. Имеет награды: орден «Отечественной войны II степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медали 20, 30, 40, 50, 60, 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», медаль Жукова, значок «Фронтовик 1941-1945 гг.», является почетным работником Тверской государственной медицинской академии. С 1940 по 1942 год училась в Саратовской фельдшерско-акушерской школе. С февраля 1942 по май 1943 работала в эвакуационном госпитале в должности медицинской сестры в Саратове. В 1943 году Дарья Григорьевна была мобилизована в Красную армию. С этим же эвакуационным госпиталем с мая 1943-го по февраль 1944 года была направлена на Центральный фронт, где работала старшей медицинской сестрой. В дальнейшем проходила службу в должности старшего дезинфектора во фронтовом эвакопункте № 73, действовавшего в составе 1-го Белорусского фронта. С января 1945-го по июнь 1946 года в качестве старшей медицинской сестры находилась в составе эвакогоспиталя № 5284 группы советских войск в Германии. В 1955 году Дарья Григорьевна поступила на работу в Калининский государственный медицинский институт на кафедру хирургической стоматологии старшим лаборантом, потом старшей медсестрой хирургического отделения стоматологической поликлиники, и с 1978-го по 1989 год продолжила свой трудовой путь старшей медсестрой на кафедре стоматологии детского возраста. В настоящее время проживает в Твери, в маленьком домике постройки 1936 года. Семья Дарьи Григорьевны – дочь, внучка и любимая собака Лукерья.

Старова Нина Ивановна.

Нина Ивановна родилась 8 ноября 1929 года в деревне Скрылево Конаковского района. Она была одиннадцатым ребенком в семье, в живых осталось 7 детей, болели холерой. В 1937 году, когда Нине Ивановне было 8 лет, ее отца арестовали за отказ работать в колхозе, на тот момент он поставлял продукты в деревенский магазин. Забрали отца и всю скотину. Из личных воспоминаний: «Жили очень бедно, спали на соломе на полу, постоянно ели вши. Чтобы хоть как-то прокормиться, копали на колхозных полях гнилую картошку и делали лепешки. В 12 лет ушла на войну работать в полевой госпиталь: перевязывала раненых, стирала бинты. Обезболивали только самых тяжелых, ведь медикаментов совсем не было. Писали за них письма домой, пели им песни». Служила при 185-й стрелковой дивизии 30-й армии в составе резерва. После войны 40 лет отработала на фаянсовом заводе. В настоящее время живёт в деревне Белавино. У нее дочь, двое внуков и трое правнуков.

Также квартиры получили: Валентина Александровна Дианова 1926 года рождения, Николай Иванович Кузнецов 1921 года рождения (ему исполнилось 100 лет), Александра Ивановна Петрищева 1925 года рождения, Мария Павловна Фомина 1927 года рождения, Татьяна Айзиковна Кокарева, Александра Константиновна Кулагина, Галина Михайловна Макеева, Наталья Фроловна Трофимова. Ввиду того, что Наталья Фроловна пожелала остаться жить в Спировском районе, Юрий Ефимович принял решение купить ей квартиру в поселке Красное знамя Спировского района.

Подготовила Ирина Третьякова