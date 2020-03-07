Более 4000 новых контейнеров направлено в муниципалитеты Тверской области в рамках реформы в сфере обращения с отходами

В 2020 году в муниципальные образования Тверской области региональным оператором ООО «Тверьспецавтохозяйство» направлено более 4000 новых контейнеров в рамках реформы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Закупка емкостей для мусора продолжается, на эти цели направляется 1% от тарифа, по которому население и организации платят за услугу вывоза твердых коммунальных отходов.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

До начала реформы по обращению с ТКО охват населения Тверской области услугой по вывозу отходов составлял около 70%. Из ряда населенных пунктов, в основном удаленных, отходы не транспортировались. Сейчас уже 90% населения доступна услуга по вывозу отходов. Региональный оператор не только справляется с объемом вывоза ТКО, но и занимается ликвидацией свалок, накопившихся в прежние годы.

В городах, деревнях и селах органами местного самоуправления оборудуются контейнерные площадки. По заявке муниципалитета ООО «ТСАХ» предоставляет контейнеры и организует вывоз.

В настоящее время активно обновляется контейнерный парк Ржева. В город направлено 100 новых евроконтейнеров. Они оснащены крышками, удобны в эксплуатации. На площадках уже размещено более 30 емкостей.

В Ржевский район в этом году направлено 80 контейнеров и 12 восьмикубовых кагатов. В ближайшие дни в четырех деревнях сельского поселения Хорошево, где раньше не производился вывоз ТКО, будут установлены контейнеры. Жители Пеленичено, Грешниково, Зарубино и Мончорово теперь будут иметь возможность выбрасывать мусор в контейнеры недалеко от дома.

В жилом фонде Твери на 100% обновлен контейнерный парк. Также на площадках установлены синие контейнеры или сетки под вторсырье в рамках запуска дуальной системы по сбору твердых коммунальных отходов. Это помогает существенно сократить количество захораниваемого мусора.

Сбор отходов из синих контейнеров (пластика, алюминия, стекла, бумаги) осуществляется специальной техникой – мусоровозами синего цвета, содержимое направляется на сортировку и переработку. Опыт Твери будет распространяться в муниципалитеты. В ближайшее время дуальная система сбора мусора будет запущена в Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области