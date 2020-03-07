Игорь Руденя сообщил о снятии ограничений на охоту в Тверской области

В Тверской области снято ограничение на охоту. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 2 июля.

«С 1 июля в регионе открыта охота на кабана, в июле и августе откроем на боровую дичь, медведя, водоплавающую дичь, с 1 сентября планируем разрешить охоту на лося», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – всем охотникам необходимо соблюдать правила санитарной и противопожарной безопасности, максимально ответственно подойти к поведению в охотничьих угодьях и лесах.

С 1 июля в Тверской области разрешена любительская и спортивная охота на кабана. В этом году квота на его добычу составляет почти 3,5 тыс. особей.

С 10 июля планируется открыть охоту на болотно-луговую, полевую и боровую дичь. В августе – на медведя и водоплавающую дичь. Далее охота будет вестись в соответствии со сроками, установленными федеральными Правилами охоты и региональными нормативными актами. С 15 августа – на барсука, с 1 сентября – на лося, с 1 октября – на выдру.

Всего на территории Тверской области насчитывается 268 охотничьих угодий.

В целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области действовало ограничение охоты. Соответствующее Постановление Правительства Тверской области было подписано главой региона в марте.

Пресс-служба Правительства Тверской области