ВАЖНОЕ ДЕЛО



Нам с вами довелось жить в историческое время. Именно в последние дни ушедшего июня всеми гражданами России определялось, по какому основному закону всем нам предстоит жить в ближайшие годы. Время не стоит на месте, и Конституция Российской Федерации, принятая в начале 90-х годов, нуждалась в обновлении, в приведении ее норм к современным реалиям.

- Это важно потому, что мы не живем одним днем, нам важно наше будущее, а поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и всей страны в целом. Это очень важно для каждого жителя нашей страны, Конаковского района, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

С 8 часов 25 июня на участках в Конаковском районе началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Жители района могли проголосовать не только на участках для голосования, но и по месту работы, месту жительства, на придомовых территориях. Голосование проходило в соответствии со всеми нормами санитарной безопасности. Дезинфекция помещений для профилактики коронавирусной инфекции проводилась дважды в день с привлечением сотрудников МЧС, участковые избирательные комиссии были обеспечены средствами индивидуальной защиты: защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами, на участках была предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.

Досрочное голосование с 25 по 30 июня проводилось не только на участках, но и в других местах при помощи передвижных урн и кабинок для голосования, члены УИК приходили на дом, предлагали проголосовать во дворах домов и т.д.

А 1 июля – основной день голосования по поводу одобрения внесения изменений в основной закон страны - был объявлен выходным днем.

На территории Конаковского района для граждан с 8 до 20 часов при соблюдении всех мер профилактики коронавируса были открыты 465 избирательных участков.

