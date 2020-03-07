Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в Общероссийском голосовании

2 июля на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. В числе главных событий этой недели - Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в Общероссийском голосовании. Это была консолидированная позиция жителей Тверской области. Также благодарю всех сотрудников избирательных комиссий, представителей сферы правопорядка, специалистов МЧС, которые два раза в сутки обеспечивали дезинфекцию помещений. Очень важно – у нас не было зафиксировано нарушений», - сказал Игорь Руденя.

За поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области. С 25 июня по 1 июля в регионе работали 1155 участков для голосования. Кроме того, жители региона могли голосовать на работе, дома, на придомовых территориях.

Еще одно масштабное событие этой недели, о котором шла речь в прямом эфире – открытие 30 июня Ржевского мемориала Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости.

Губернатор сообщил о планах по дальнейшему развитию территории у мемориала.

«Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», - отметил Игорь Руденя.

Темой эфира с Губернатором стала поддержка семей с детьми. Так, единовременную федеральную выплату на детей до 16 лет, инициированную Владимиром Путиным, получили родители более 206 тысяч детей Тверской области. С 1 июля начала действовать новая региональная единовременная выплата – на детей от 16 до 18 лет. Она будет реализована до 1 октября 2020 года.

Губернатор также рассказал о возобновлении в ближайшее время работы детских лагерей отдыха и оздоровления. На первом этапе планируется открыть 6 загородных оздоровительных лагерей в 5 муниципалитетах. Все учреждения будут работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора Кроме того, начали работу детские сады области.

Беспрецедентная государственная поддержка в условиях коронавируса обеспечена в экономике. Ее общий объем в Верхневолжье составил более 3,6 млрд рублей. Это льготное кредитование предпринимателей и другие меры.

Игорь Руденя сообщил – в настоящее время работает 98% экономики области. При этом глава региона напомнил о важности соблюдать меры безопасности на предприятиях и организациях, объектах торговли.

Несмотря на непростые условия в регион пришли новые инвесторы. Ряд проектов запущен на территории областных технопарков. В числе крупнейших – проект «Автоваза» с объемом инвестиций более 1,2 млрд рублей по созданию логистического центра. Новый проект реализуется в Зубцовском районе, где будет создан центр компетенций по беспилотным летательным аппаратам.

Пресс-служба Правительства Тверской области