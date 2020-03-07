ГОЛОСУЕТ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ

Активно проходило голосование на избирательном участке села Юрьево-Девичье Конаковского района.

В первый день свой выбор сделали 110 человек. К началу третьего дня голосования цифра превысила 200 человек. Выездная избирательная комиссия уже успела посетить большинство отдалённых деревень поселения. Отметим, что среди голосующих немало дачников из столицы и областного центра, которые и во время отдыха нашли время, чтобы стать участниками важного общероссийского события.

Общественный наблюдатель Таисия Николаевна Бузуйкина отметила, что никаких нарушений выявлено не было. Соблюдаются все нормы безопасности. Жителям и гостям села выдают индивидуальные средства защиты, измеряют температуру, встречают и провожают с улыбкой на лице!

