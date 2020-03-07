Объём государственной поддержки экономики Тверской области превысил 3,6 млрд рублей

Более 3,6 млрд рублей составляет объём государственной поддержки экономики Тверской области в условиях текущей ситуации. Такую цифру назвал Губернатор Игорь Руденя в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Общий пакет включает 30 федеральных и региональных мер.

«Это проекты по кредитованию малого и среднего бизнеса, работа нашего бизнес-инкубатора. Это также ряд дополнительных федеральных мер, которые были реализованы в Тверской области. Максимально экономику открыли, практически всё, кроме кинотеатров и больших развлекательных центров – это всего 2% нашей региональной экономики среди малого бизнеса», - сказал Губернатор.

В числе мер господдержки – прямая безвозмездная финансовая помощь государства на первоочередные нужды в размере одного МРОТ (12 130 рублей) – на одного сотрудника, кредиты по ставке 0% на зарплату работникам и по ставке 2% на поддержку занятости. Кроме того, это льготные займы на пополнение оборотных средств и выпуск продукции, отсрочка арендных платежей, увеличение субсидирования в туризме, сельском и лесном хозяйстве, налоговые преференции.

На федеральном уровне принято решение о том, что статус самозанятого теперь смогут получить граждане не с 18 лет, а с 16 лет. В Тверской области специальный налоговый режим для самозанятых граждан введён с 1 июля 2020 года. Это позволит начинающим предпринимателям, имеющим статус самозанятых, получить налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Также Президент России Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах поддержки IT-отрасли. Это снижение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 3% процентов и ставки страховых взносов с 14% до 7,6%, причём это решение будет действовать бессрочно.

Сегодня тверские IT-компании успешно конкурируют на отечественном и мировом рынке. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет более 1,5 млрд рублей.

В регионе сосредоточены научно-исследовательские институты, компании, занимающиеся искусственным интеллектом и внедрением автоматизированных систем управления космическими аппаратами, разработкой программного оборудования, облачных сервисов и инновационных решений для экономики.

При колледже имени Коняева с этого учебного года начал действовать IT-колледж для подготовки кадров конкретно под заказ для ведущих компаний области. При обучении сделан особый акцент на практику и компетенции, которые позволят выпускникам выходить готовыми специалистами и сразу же после получения диплома приступать к работе.

Регион поэтапно снимает ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В том числе заработали торговые точки, фитнес-клубы, кафе, рестораны и другие объекты. Таким образом, сейчас в Тверской области работает 98% экономики, что позволяет обеспечить занятость более 463 тысяч жителей Тверской области.

Как подчеркнул Игорь Руденя, главное условие работы всех учреждений и организаций – соблюдение требования эпидемиологической безопасности, чтобы продолжить снижение заболеваемости в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области