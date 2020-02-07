В Тверской области проходят мероприятия в честь принятия поправок в Конституцию РФ

2 июля в муниципалитетах Тверской области проходят различные мероприятия в честь принятия поправок в Конституцию Российской Федерации.

Фото и видео с мероприятий жители региона размещают всоциальных сетях cхэштегами#Конституция2020 и #РоссияПобеждает.

По данным Избирательной комиссии Тверской области, в голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки избирателей). Из них за поправки в Конституцию РФ свои голоса отдали 71,87%,против – 27,21%.

На избирательном участке № 1015 в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького 1 июля проголосовал Губернатор Игорь Руденя.

«Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией – семья, дети, старшее поколение», - подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами.

2 июля концерты и различные программы организованы в местах с наибольшей пешеходной проходимостью. Так, в Твери у памятника Афанасию Никитину играет муниципальный оркестр народных инструментов им. В.В. Андреева.

В 19.00 на улице Трёхсвятская в областной столице состоялся полуторачасовой концерт муниципального духового оркестра под руководством Павла Смирнова.

Голосование в Тверской области проходило на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов и на 27 участках в местах временного пребывания граждан.

При проведении голосования соблюдались все меры санитарной безопасности: все участники процесса были обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, проводилась регулярная дезинфекция помещений для голосования.

На голосование в Тверской области Общественной палатой Тверской области были делегированы более 6 тысяч наблюдателей – представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Каких-либо серьезных нарушений при проведении Общероссийского голосования на территории Тверской области общественными наблюдателями не зафиксировано.