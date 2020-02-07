До 100 тыс. рублей увеличена выплата жителям Тверской области, удостоенным почетного знака «Слава отца»

Размер единовременной выплаты для награждённых почётным знаком Тверской области «Слава отца» увеличена с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. На заседании Законодательного Собрания региона2 июля приняты внесенные Губернатором Игорем Руденей изменения в региональный закон «О наградах и поощрениях в Тверской области».

Новая областная награда введена в 2020 году по инициативе главы регионав рамках реализации демографической политики.

«Нам очень важно подчеркнуть статус многодетной семьи. Труд многодетных родителей непростой, это очень высокая ответственность и, конечно, это пример для окружающих», - считает Игорь Руденя.

Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23%: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширенная государственная поддержка позволит увеличить число таких семей до порядка 15000 в 2025 году.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, предоставление матерям компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятые классы включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области